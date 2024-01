Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Teilen

Am Donnerstagabend (18.01.2024), gegen 18:40 Uhr, kam es am Bahnübergang Weidenweg in Darmstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand querte der 23-jährige Fußgänger aus Darmstadt im Bereich des Bahnübergangs die Gleise und wurde von einer herannahenden Straßenbahn erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der 23-jährige schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Für die Unfallursachenermittlung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Unfallstelle, insbesondere der Schienenverkehr, musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151-969 41310) zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen