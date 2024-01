Veranstalter: LAB³ e.V. für transdisziplinäre Forschung: Vernissage „Chaos, andere Welten und das Universum“ – Ed Belbruno

Teilen

Der transdisziplinäre Verein LAB³ e.V. setzt erneut Maßstäbe im Bereich der Kunst und Wissenschaft. In der Ausstellung „Shared Space“ wird der renommierte Künstler, Mathematiker und Wissenschaftler Ed Belbruno einen faszinierenden Einblick in seine Werke gewähren. Die Vernissage mit dem Titel „Chaos, andere Welten und das Universum“ findet am 18. Januar 2024 ab 18:30 Uhr im LAB³ e.V. in der Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt, statt.

Ed Belbruno, ein inspirierender Redner und leidenschaftlicher Künstler, der sich gleichermaßen für Astronomie und Raumfahrttechnik begeistert und wird im Rahmen der Sonderausstellung bis zum 21.03.2024 seine einzigartigen Kunstwerke präsentieren.

LAB³ e.V. ist ein transdisziplinärer Verein, welcher seinen Mitgliedern die Infrastruktur zur Entwicklung von Projekten zur Verfügung stellt. Seit 2019 wird im Bereich artLAB die Kommunikation zwischen TechnikerInnen und KünstlerInnen durch Ausstellungen, Gespräche und Workshops aktiv gefördert.

Die Vernissage bietet die einzigartige Gelegenheit, Ed Belbruno persönlich zu treffen. Der Künstler ist eigens aus Amerika nach Darmstadt gereist, um die Gäste des LAB³ e.V. für transdisziplinäre Forschung zu begrüßen und mit ihnen über die Verbindung von Kunst und Wissenschaft zu diskutieren.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt, bietet jedoch eine offene und einladende Atmosphäre für alle Interessierten. Der Eintritt zur Vernissage ist kostenlos. Ed Belbruno wird eine Einführung in seine Kunst geben, gefolgt von der Möglichkeit, die Ausstellung „Shared Space“ zu erkunden und direkten Kontakt mit den KünstlerInnen vor Ort aufzunehmen.

Details zur Veranstaltung:

Datum: 18. Januar 2024

Uhrzeit: 18:30 Uhr

Ort: LAB³ e.V., Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

Homepage: www.lab3.org

Anfahrtsbeschreibung: www.lab3.org/anfahrt/

Besucher sind herzlich eingeladen, sich im Anschluss an die Vernissage die Ausstellung anzusehen und an den fesselnden Gesprächen mit den Künstlern teilzunehmen.

LAB³ e.V. ist ein transdisziplinärer gemeinnütziger Verein mit Sitz in Darmstadt, Deutschland, der sich der Förderung von Innovationen an der Schnittstelle von Lehre, Wissenschaft und Technologie widmet. Seit der Gründung des Vereins 2015 bietet LAB³ e.V. eine gemeinschaftliche Plattform für die Entwicklung von Projekten und fördert seit 2019 im Bereich artLAB die Kommunikation zwischen Technikern und Künstlern durch Ausstellungen, Diskussionen und Workshops. Die Organisation unterstützt aktiv die Schaffung sinnvoller Verbindungen und Partnerschaften über verschiedene Disziplinen hinweg. LAB³ e.V. veranstaltet Events und Initiativen, die den Dialog, die Kreativität und die Erkundung gemeinsamer Räume fördern, in denen Menschen aus verschiedenen Hintergründen zusammenarbeiten können.

Quelle & Bilder: LAB³ e.V.