Mörlenbach: 64-Jähriger von Traktor erfasst und tödlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Freitag (12.01.24) ist ein 64-jähriger Mann ums Leben gekommen. Gegen 14:20 Uhr wurden die Polizei und die Rettungskräfte über den Vorfall auf einer Feldgemarkung zwischen Zotzenbach und Weiher informiert. Nach ersten Erkenntnissen parkte der 64-Jährige seinen Traktor auf einem dortigen leicht abschüssigen Feld, um Holz abzuladen. Aus bislang unbekannter Ursache kippte das Fahrzeug um und erfasste den 64-jährigen Mann. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie es zu diesem tragischen Unglück kommen konnte, muss noch geprüft werden. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wurde die Abteilung Arbeitsschutz im Regierungspräsidium Darmstadt über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen