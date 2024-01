Familienzentrum veröffentlicht neues Kursprogramm für Frühjahr/Sommer 2024

Teilen

Die Familienbildungsangebote der Wissenschaftsstadt Darmstadt für das 1. Halbjahr 2024 sind auf der Homepage www.familienbildung-darmstadt.de zu finden. Die Anmeldung für die Kurse und Beratungen kann direkt online oder schriftlich und persönlich im Familienzentrum, Familienbildung, Frankfurter Straße 71, 64293 Darmstadt erfolgen.

Die Angebote bieten Groß und Klein, Gruppen und Einzelpersonen viele Anregungen, Informationen und Unterstützung. Neue und bewährte Kurse rund um die Schwangerschaft, die Säuglingspflege, nach Geburt, zu finanziellen Fragen vor/in der Elternzeit, mit Baby und Kleinkind sind im Programm. Darmstädter Eltern können zudem bei individuellen Fragen zum Baby und Kleinkind, Stillen und zur Ernährung Beratung in Anspruch nehmen. Die Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 06151 13-3030 entgegengenommen. Nach schwerer Geburt und Verlust stehen spezielle Angebote zur Verfügung.

Für ältere Kinder sind bewegte, kreative und forschungsintensive Kurse zu finden. Kinder können in den Kursen ihre Freude und Entdeckungsinteresse einbringen und gemeinsam mit anderen Kindern neue Erfahrungen machen und Spaß haben.

Die offenen Treffs in der Hauptstelle Frankfurter Straße 71 und den Außenstellen bieten Familien die Möglichkeit, sich flexibel und unkompliziert zu treffen und Impulse für den Alltag und Themen rund um das Kind und Familie zu erhalten. Die Kursleiterinnen und Kursleiter stehen zudem beratend zur Seite. Auch für Väter gibt es spezielle Angebote.

Der Bereich Erziehungsberatung unterstützt Kinder, Jugendliche und Sorgeberechtigte bei Fragen der Beziehungsgestaltung, des Zusammenlebens, der Entwicklung des Kindes, bei Trennung und Scheidung oder persönlichen Problemen. Die Anmeldung kann an erziehungsberatung@darmstadt.de oder telefonisch an 06151 35060 gerichtet werden.

„Mit den Angeboten der Familienbildung geben wir werdenden Eltern und Familien mit Säuglingen und jungen Kindern die Möglichkeit, sich zu begegnen. So erhalten Erwachsene und Kinder spannende und hilfreiche Impulse zur Bewältigung der alltäglichen und besonderen Herausforderungen. Wir wollen Familien im Rahmen der Frühen Hilfen, der Familienbildung und Erziehungsberatung unterstützen, passende Unterstützung zu erfahren, eigene Problemlösungsstrategien zu aktivieren und einzusetzen. Die Kurse und Beratungen stärken den Bindungsaufbau, die Beziehungsgestaltung, die gesunde Lebensführung und Vernetzung mit Menschen in gleicher Lebensphase. Der präventive Ansatz findet hierdurch eine starke Betonung“, so die Jugend- und Sozialdezernentin Barbara Akdeniz.

Das gedruckte Programmheft wird im Bürgerinformationszentrum Luisenplatz, den Außenstellen des Familienzentrums in der Verdistraße 22 in Wixhausen, Bartningstraße 33 in Kranichstein, Oberstraße 13 in Eberstadt und der Erziehungsberatungsstelle in der Julius-Reiber-Straße 39 und weiteren öffentlichen Stellen ausgelegt. Für Nachfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienzentrums per E-Mail unter familienbildung@darmstadt.de und telefonisch unter 06151 13-2509 zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt