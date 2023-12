Nichts dazugelernt – 15-Jähriger nach Verstoß gegen Bewährungsauflagen wieder in Haft

Teilen

Wegen des wiederholten Verstoßes gegen Bewährungsauflagen nahmen Zivilfahnder aus Darmstadt am Montag (18.12.23) einen Jugendlichen vorläufig fest. Der junge Mann musste sich anschließend vor einer Jugendrichterin verantworten, die erneut die Untersuchungshaft anordnete und ihn wieder in eine Haftanstalt schickte.

Aufgrund bisheriger intensiver Ermittlungen des Kommissariats 35 aus Darmstadt steht der 15-Jährige im Verdacht, unter anderem an einer seit Ende 2022 beginnenden Häufung von Rollerdiebstählen, insbesondere im Stadtgebiet Darmstadt, beteiligt gewesen zu sein. Als Mitglied einer Gruppe minderjähriger Tatverdächtiger war der 15-Jährige rasch in den Fokus der Beamtinnen und Beamten gerückt. Dabei standen die Ermittlerinnen und Ermittler bei ihrer Arbeit eng mit dem Jugendamt, der Jugendgerichtshilfe und der Staatsanwaltschaft Darmstadt in Kontakt.

Aktuellen Ermittlungen zufolge verstieß der 15-Jährige in rund 30 Fällen gegen seine Bewährungsauflagen. Bei seiner vorläufigen Festnahme durch die Polizei konnten die Ermittler zudem eine geringe Menge Haschisch bei ihm auffinden, was zu einem weiteren Strafverfahren gegen ihn führte.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen