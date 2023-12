Ginsheim-Gustavsburg: Pfefferspray versprüht – Schüler und Lehrer klagen über Augen- und Atemwegsreizungen

Teilen

Zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei in Ginsheim-Gustavsburg kam es am Montag (04.12.23), gegen 12.00 Uhr, an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Mainspitze „Vorm Anthaupt“.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde unter anderem im Bereich einer Treppe Pfefferspray versprüht. 19 Schülerinnen und Schüler sowie 3 Lehrkräfte klagten anschließend über Augen- und Atemwegsbeschwerden und bedurften teils medizinischer Versorgung. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 18-Jährigen. Das mutmaßlich für die Tat verwendete Pfefferspray wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen