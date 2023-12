Messel: Unbekannter Mann nach Sachbeschädigung geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Aktuellen Ermittlungen zufolge beschädigte in Messel ein unbekannter Mann am Sonntag (03.12.23), gegen 02.00 Uhr, eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Kohlweg“. Anschließend beschädigte der Unbekannte in derselben Straße auch noch eine Scheibe eines Bußhaltestellenhäuschens, indem er so lange dagegen trat, bis die Scheibe zu Bruch ging. Er flüchtete anschließend und hinterließ einen Schaden über mehrere tausend Euro.

Der Unbekannte konnte beschrieben werden. Er ist männlich, zwischen 21 und 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte schulterlange Haare und trug eine schwarze Kappe mit weißem Logo, eine weiße Jacke mit blauen Ärmeln, eine Jeanshose, weiße Schuhe und einen hellen Rucksack.

Mögliche Zeugen, welche den Tathergang beobachten konnten und Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter liefern können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 41 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen