Der Nikolaus besucht den Zoo Vivarium

Am Mittwoch, 6. Dezember 2023, macht der Nikolaus um 16 Uhr einen Spaziergang mit Kindern durch den Zoo Vivarium. Wie jedes Jahr wird er dabei seine tierischen Freunde in Darmstadts Tiergarten besuchen. Alle Kinder sind eingeladen, ihn bei einem kleinen Rundgang durch den Zoo Vivarium zu begleiten und ihre Laternen mitzubringen. Im Anschluss an den Rundgang wird der Nikolaus eine kleine Geschichte in der Aquarienhalle vorlesen und süße Kleinigkeiten an die Kinder verteilen.

Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Zooschule. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, Eintrittskarten für den Zoo Vivarium vorab im Online-Shop zu kaufen (https://zoo-vivarium.de/online-tickets). Mit der digitalen Eintrittskarte auf dem Smartphone oder als Ausdruck kann der separate Eingang links neben der Zookasse genutzt werden.