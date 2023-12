Groß-Zimmern: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Teilen

Am Freitag (01.12.2023), gegen 22.50 Uhr, kam es in der Darmstädter Straße in Groß-Zimmern in Höhe des Turnvereins zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer und vier Personen leicht verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 19-jähriger Fahrer aus Groß-Zimmern mit seinem BMW, mit überhöhter Geschwindigkeit, die Darmstädter Straße in Richtung B26 / Ortsausgang.

Ein 50-jähriger VW Fahrer aus Groß-Zimmern beabsichtigte vom Parkplatz des Turnvereines auf die Darmstädter Straße in Richtung Innenstadt einzubiegen.

Trotz einer Vollbremsung des BMW Fahrers kam es zum Zusammenstoß des BMW mit dem VW.

Während der VW um die eigene Achse gedreht wurde, wurde der BMW gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Fiat geschleudert und prallte schließlich gegen einen Baum, ehe er zum Stehen kam. Der Fahrer des BMW, sein 17-jähriger Beifahrer aus Reinheim wurden schwer, ein 18-jähriger Mitfahrer und ein 19-jähriger Mitfahrer aus Groß-Zimmern leicht verletzt.

Der VW Fahrer und sein 17-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallursachenermittlung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Der BMW und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Darmstädter Straße war im Unfallstellenbereich für die Unfallaufnahme für 4 Stunden gesperrt.

Neben den eingesetzten Streifen der Pst. Dieburg waren die Feuerwehr Groß-Zimmern, sechs Rettungswagen, sowie zwei Notärzte im Einsatz.

Die Polizeistation Dieburg ist mit den weiteren Unfallermittlungen betraut.

Hinweise von Zeugen werden unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen