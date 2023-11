Wissenschaftsstadt Darmstadt führt Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich von Heidelberger Straße und Hügelstraße durch

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt führt im Rahmen des Deckensanierungsprogramms 2023 vom Montag, 27. November, bis voraussichtlich Freitag, 1. Dezember 2023, Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich der Heidelberger Straße und Hügelstraße durch. Stadteinwärts wird die schadhafte Fahrbahnoberfläche abgefräst und eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Während der Ausführung werden die beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren der Heidelberger Straße auf eine Fahrspur reduziert. Linksabbiegen in die Hügelstraße Richtung Hochschule Darmstadt wird in dieser Zeit nicht möglich sein. Die Taxistände werden in die Sandstraße verlegt. Der Radverkehr wird für die Dauer der Arbeiten auf den drei Meter breiten Gehweg verlegt.