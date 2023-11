Neue Calisthenics-Anlage in der Brentano-Anlage eingeweiht

Teilen

Am Freitag (24.11.23) haben Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Stadtrat Michael Kolmer eine neue Calisthenics-Anlage in der Kranichsteiner Brentano-Anlage eingeweiht. Die neue Anlage umfasst fünf Trainingsgeräte, an denen Übungen unabhängig vom individuellen Fitnesslevel mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden können. Kombiniert man unterschiedliche Geräte, lassen sich die Muskulatur stärken und die Beweglichkeit und Dehnbarkeit verbessern.

Das Projekt entstand aus dem Wunsch von Jugendlichen, das Umfeld des Jugendcafés Chillmo und die Brentano-Anlage mit Fitnessgeräten zum Eigentraining zu gestalten. Die Planung wurde mit Jugendlichen aus dem Stadtteil, der Projektkoordination „Soziale Stadt“, dem Grünflächen-, Stadtplanungs- und Jugendamt sowie mit dem Stadtteilmanagement Freischlad + Holz abgestimmt. Die Landschaftsbauarbeiten wurden durch die Darmstädter Firma Säger unter Federführung des Grünflächenamtes sowie des Landschaftsarchitekturbüros Dittmann + Komplizen aus Frankfurt durchgeführt.

„Ich freue mich, dass wir mit dem Bau dieser Calisthenics-Anlage einen Wunsch von Jugendlichen aus dem Stadtteil erfüllen konnten. Wir haben damit ein Angebot nicht nur für die jüngere Generation, sondern für alle Menschen in Kranichstein geschaffen. Bewegung und Begegnung werden so an diesem Ort möglich und tragen zur Gesundheitsförderung aber auch zu sozialen Kontakten bei“, so Bürgermeisterin Akdeniz.

„Viele Menschen bewegen sich im Alltag zu wenig. Mit der Calisthenics-Anlage stellen wir ein frei nutzbares Bewegungsangebot zur Verfügung, das sich sehr gut in die mit Städtebaufördermitteln aufgewertete Brentano-Anlage einfügt. Dieses Projekt macht deutlich: Es lohnt sich, sich für Verbesserungen im Stadtteil einzusetzen“, betont Stadtrat Kolmer.

Finanziert wurde die Maßnahme über das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt Darmstadt Kranichstein“ mit Mitteln des Bundes, des Landes Hessen und der Wissenschaftsstadt Darmstadt sowie mit weiteren Mitteln des Stadtplanungsamtes. → Weitere Informationen zum Fördergebiet „Soziale Stadt“ Kranichstein und zu den realisierten Projekten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt