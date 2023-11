Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht „Statistik aktuell 6/2023“ zum Thema Bevölkerung – Einwohnerzahl wächst wieder stark gegenüber dem Vorquartal – Hohe Wanderungsdynamik zum Ende des Sommersemesters

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat die 6. Ausgabe von → Statistik aktuell zum Thema Bevölkerungsentwicklung veröffentlicht.

Die Daten zeigen demnach dass, nachdem die Bevölkerung Darmstadts im 2. Quartal 2023 nur noch wenig gewachsen war, im 3. Quartal 2023 wieder ein stärkerer Bevölkerungsanstieg zu beobachten ist. Hatten nach dem 2. Quartal noch 268 Personen mehr in der Stadt gelebt, so sind es nach dem 3. Quartal 690 zusätzliche Personen gewesen. Ausschlaggebend hierfür ist vor allem eine positive Wanderungsbilanz, d. h. zwischen Juli und September 2023 sind mehr Menschen nach Darmstadt zugezogen als im selben Zeitraum fortgezogen sind.

Sowohl Zuzüge als auch Wegzüge haben dabei im Vergleich zu letztem Quartal zugenommen. Das Wanderungsgeschehen wird unter anderem durch den Fortzug von Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen zum Ende des Sommersemesters 2023 aus Darmstadt wie auch für das Wintersemester zuziehende Studierende geprägt. Wanderungsgewinne gibt es wie in den Quartalen zuvor durch den überregionalen Zuzug aus dem In- und Ausland. Wanderungsverluste gibt es hingegen gegenüber der angrenzenden Stadtregion sowie den Landkreisen in Südhessen.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt