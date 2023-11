Griesheim: Bauarbeiten für Fahrradstraße beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2024

Teilen

Die Stadt Griesheim könnte mit den Bauarbeiten für die geplante Fahrradstraße in der Darmstädter Straße und Goethestraße voraussichtlich im Frühjahr 2024 starten. Zuvor müssen jedoch die Mitte November durch die E-Netz Südhessen beginnenden Arbeiten für die neue Gasleitung in der Darmstädter Straße abgeschlossen und die finanziellen Mittel aus dem Bundesförderprogramm „Stadt und Land“ bewilligt sein. Das haben die städtischen Projektverantwortlichen gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität mitgeteilt.

HINTERGRUND

Im Februar 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung die Einrichtung einer Fahrradstraße in der Goethestraße beschlossen. Diese verläuft in der Darmstädter Straße beginnend ab der Georgstraße in Richtung Osten, ab der Friedrich-Ebert-Straße durch die Goethestraße, bis zur Gerhart-Hauptmann-Schule. An den Beschluss schloss sich eine Machbarkeitsuntersuchung und eine Vorplanung für die Fahrradstraße an. Dazu erfolgte eine Bürgerbeteiligung im März/April 2022. Die Anregungen der Bürger*innen sind in die Planungen eingeflossen. Im Juli 2022 wurde ein Ingenieurbüro mit der Entwurfs- und Ausführungsplanung beauftragt. Es folgten umfangreiche Abstimmungen mit der Polizei und dem Ordnungsamt bezüglich der verkehrstechnischen Umsetzung als auch zur Barrierefreiheit mit der städtischen Behindertenbeauftragen und dem Sozialverband VdK. Parallel zu den Planungen wurde im Mai 2022 der Antrag auf finanzielle Mittel nach der Richtlinie zur Förderung der Nahmobilität des Landes Hessen gestellt. Im Februar 2023 erhielt die Stadtverwaltung die Information, dass die beantragte Maßnahme im Förderprogramm 2023 aufgenommen worden sei. Nach Mitteilung von Hessen Mobil im Juli 2023 wird die Förderung aus dem Landesförderprogramm Nahmobilität in das Bundesförderprogramm „Stadt und Land“ verschoben. Das Förderprogramm „Stadt und Land“ befindet sich derzeit in der Fortschreibung für die Jahre 2024-2028, sodass aktuell keine reguläre Bewilligung erteilt werden kann.

Quelle: Stadtverwaltung Griesheim