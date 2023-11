Teilen

PFUNGSTADT – Wegen Umbaumaßnahmen an der Haltestelle „Christian-Stock-Straße“ fährt die Linie P von Montag (13.11.) an bis einschließlich Freitag (1. Dezember 2023) eine Umleitung. Die Haltestelle „Christian-Stock-Straße“ ist in die Odenwaldstraße auf Höhe der Hausnummer 4 verlegt.