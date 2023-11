Bensheim: Brand in Mehrfamilienhaus – Eine Person leblos geborgen

Teilen

Am frühen Donnerstagmorgen (09.11.23) wurde der Rettungsleitstelle gegen 5.20 Uhr ein Wohnungsbrand in der Mozartstraße in Bensheim gemeldet. Mehrere Hausbewohner mussten für die Dauer der Lösch- und Rettungsmaßnahmen ihre Wohnungen verlassen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde in einer Wohnung eine leblose Person geborgen.

Die Frage, wie es zu dem Brand kommen konnte, zur Identität der tot aufgefundenen Person und auf welche Summe sich der Schaden belaufen wird, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Diese werden durch die Kriminalpolizei in Heppenheim aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen