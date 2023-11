Polizeistreifen nehmen Trio nach Bedrohung fest – Schreckschusswaffe sichergestellt

Teilen

Eine Streife der Polizeistation Dieburg hat am späten Mittwochabend (08.11.23) mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei drei Tatverdächtige nach einer Auseinandersetzung auf dem Gelände eines Supermarktes in Darmstadt festgenommen und eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die drei Männer im Alter von 25, 27 und 30 gegen 23.20 Uhr auf dem Parkplatz in der Leydheckerstraße auf einen 20-Jährigen eingeschlagen und mit einem Messer in seine Richtung gestochen haben. Laut Zeugenaussagen zückte der 30-Jährige im weiteren Verlauf eine Schusswaffe und richtete sie in die Richtung des jungen Mannes sowie weiterer Zeuginnen. Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Das Trio flüchtete im Anschluss und konnte im Rahmen der Fahndung auf der Bundesstraße 45 auf Höhe des „Semder Kreuz“ gestoppt und festgenommen werden. In dem Auto stellten die Polizeikräfte eine Schreckschusswaffe sicher. Gegen die drei Männer aus Groß-Umstadt wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Körperverletzung und versuchten gefährlichen Körperverletzungen eingeleitet.

Quelle; Polizeipräsidium Südhessen