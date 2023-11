STRADADI informiert im Bürgerhaus Braunshardt über Straßenbahnerweiterung

Teilen

Welche Möglichkeiten einer Straßenbahnverbindung zwischen Darmstadt und Weiterstadt gibt es? Was hat die vertiefende Projektstudie ergeben und wie sieht der Planungsprozess aus? Diese und weitere Fragen beantwortet die STRADADI, die gemeinsame Projektgesellschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt, des Landkreises Darmstadt-Dieburg und der HEAG mobilo, bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung. Diese findet statt am

Donnerstag, 9. November 2023

von 16.30 Uhr bis 19 Uhr

im Bürgerhaus Braunshardt

Parkstraße 1, 64331 Weiterstadt

Interessierte Bürger*innen haben bei der Informationsveranstaltung die Möglichkeit, sich über die Planungen zur Straßenbahnerweiterung aus erster Hand zu informieren und ihre Fragen direkt an die Fachplaner*innen der STRADADI zu richten.

Über die STRADADI:

Die Aufgabe der STRADADI besteht in der Projektsteuerung zur nachhaltigen Landkreisanbindung Darmstadt-Dieburg, Weiterstadt und Groß-Zimmern. Der STRADADI ist es ein wichtiges Anliegen, Menschen vor Ort auf dem Planungsweg frühzeitig und umfassend in den Dialog einzubinden.

Weitere Information zur STRADADI und ihren Zielen finden Interessierte unter www.stradadi.de.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH