Michelstadt: Pfefferspray eingeatmet – Fünf Verletzte in Berufsschule

Nachdem Schülerinnen und Schüler einer Berufsschule in Michelstadt in der Erbacher Straße unter anderem über Atemwegsreizungen geklagt hatten, waren am Donnerstag (02.11.23) gegen 14:50 Uhr mehrere Polizeistreifen sowie Rettungswagen im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen nach soll eine 18-Jährige im Klassenraum versehentlich Pfefferspray benutzt und dadurch fünf ihrer Mitschülerinnen und -schüler leicht verletzt haben. Sie berichteten von juckenden sowie brennenden Augen.

Drei von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Zwei weitere kamen zwecks Überwachung in ein Krankenhaus.

Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Erbach hat den Sachverhalt bereits aufgenommen und ermittelt in diesem Zusammenhang wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen