Linie FU: Haltestellen entfallen wegen Bauarbeiten am Bahnübergang

Teilen

Ab Donnerstag (19.10.) um 20 Uhr bis Freitag (20.10.23) um 6 Uhr wird der Bahnübergang in Messel wegen Gleisbauarbeiten gesperrt. Auf der Linie FU entfallen deshalb im genannten Zeitraum die folgenden Haltestellen in beide Fahrtrichtungen: Spessartring, Regerweg, Fasanerie, Oberwaldhaus, Grube Prinz v. Hessen, Einsiedel, Grube Messel Besucherzentrum und Messel Am Wildpark. Die Busse werden ab der Haltestelle „Lucaseweg/Mathildenhöhe“ in Darmstadt auf direktem Weg und ohne Zwischenhalt zur Haltstelle „Messel Bahnhof“ umgeleitet. Fahrgäste, die zwischen „Spessartring“ und „Oberwaldhaus“ ein- bzw. aussteigen möchten, können Linie F nutzen.