Zwei Unbekannte schlagen zu – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 52 Jahre alter Passant in Darmstadt auf seinem Weg am Dienstagabend (17.10.23) in der Berliner Allee von zwei Männern festgehalten und ins Gesicht geschlagen worden.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 20.15 Uhr. Beide noch unbekannten Täter flüchteten unmittelbar zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Sie wurden auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre geschätzt. Einer soll eine dunkle Hautfarbe gehabt haben und führte einen E-Roller mit sich. Zum Zeitpunkt des Geschehens war er mit einer weißen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Sein Begleiter trug schwarze Kleidung, die als Jogginghose und Pullover wahrgenommen wurde.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen, die das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen hat. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen