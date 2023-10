Bürgerinformationsveranstaltung zum Ausbau des Glasfasernetzes in Arheilgen

Teilen

In einer Bürgerinformationsveranstaltung am Donnerstag, 12. Oktober 2023, informieren die Wissenschaftsstadt Darmstadt und die ENTEGA von 19 bis 21 Uhr im „Zum Goldenen Löwen“ (Frankfurter Landstraße 153, 64291 Darmstadt) über den geplanten Glasfaserausbau in Darmstadt-Arheilgen.

An dem Informationsabend werden die eigenwirtschaftliche Ausbauplanung und die Produkte der ENTEGA vorgestellt. Die Bürgerinnen und Bürger haben im Anschluss an die Präsentation die Möglichkeit, den Projektverantwortlichen Fragen zu stellen.

„In der Wissenschaftsstadt Darmstadt, einem führenden Wirtschaftsstandort und wachsenden Wohnort, ist eine systematisch geplante und ressourcenschonende Informations- und Kommunikationstechnologie unerlässlich. Die Darmstädter Glasfaserstrategie ist darauf ausgerichtet, eine digitale, in erster Linie festnetzgebundene Infrastruktur bereitzustellen“, so Oberbürgermeister Hanno Benz.

Der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es ein Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern umfangreiche Informationen zum Glasfaserausbau netzneutral an die Hand zu geben. Das Ziel ist eine möglichst flächendeckende digitale Infrastruktur als essenzieller Baustein einer klug vernetzten, nachhaltigen Stadt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt