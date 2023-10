Was machen die Tiere im Dunkeln? – Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zu Abendführung ins Vivarium ein

Teilen

Schlafen Tiere überhaupt? Und wenn ja, wie? Was machen die, die nicht schlafen? Wie verhalten sie sich in der Nacht? Solche und ähnliche Fragen werden am Samstag, 7. Oktober 2023, während einer Abendführung bei Dämmerung und Dunkelheit im Zoo Vivarium beantwortet. Zoopädagoge Dr. Frank Velte erläutert den Teilnehmenden das Leben der Tiere in der Nacht.

Treffpunkt ist am Haupteingang des Zoos um 20 Uhr. Es gelten die regulären Eintrittspreise, für die Teilnehmenden fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um telefonische Anmeldung unter 06151 / 13-46900 gebeten.

Es wird empfohlen, Eintrittskarten für den Zoo Vivarium vorab im Online-Shop (https://zoo-vivarium.de/online-tickets/) zu erwerben. Mit der digitalen Eintrittskarte auf dem Smartphone oder als Ausdruck kann der separate Eingang links neben der Zookasse genutzt werden.