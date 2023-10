Wartungs- und Umbauarbeiten an Ampeln im Oktober 2023

Teilen

An folgenden Lichtsignalanlagen werden im Oktober 2023 in Darmstadt, zwischen 9 und 15 Uhr, Wartungs- und Umbauarbeiten durchgeführt:

Donnerstag (5.) Schlossgraben / Alexanderstraße

Dienstag (10.) Nieder-Ramstädter Straße / Teichhausstraße

Donnerstag (12.) Frankfurter Straße / Nordbahnhof

Dienstag (17.) Pfungstädter Straße / An der Eschollmühle

Donnerstag (19.) Martin-Luther-King-Ring

Sonntag (22.) Kasinostraße / Bleichstraße

Dienstag (24.) Jägertorstraße / Wachtelweg

Donnerstag (26.) Hilpertstraße / Am Kavalleriesand

Sonntag (29.) Heidelberger Straße / Landskronstraße

Dienstag (31.) Am Kavalleriesand / Stirnwegbrücke

Mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.