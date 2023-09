Stockstadt: Hochwertige Pedelecs aus Lagerhalle entwendet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Auf eine Lagerhalle im Sangenweg in Stockstadt hatten es Kriminelle in der Nacht zum Sonntag (24.09.23), gegen 1.30 Uhr, abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sie sich zunächst gewaltsam Zugang zur Halle und entwendeten sechs Lastenpedelecs sowie Akkus. Nach derzeitigem Stand transportierten sie die Räder mit einem Fahrzeug ab. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Rufnummer 06142/6960).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen