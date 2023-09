Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erneut mit Bestnoten als Qualitätsnaturpark ausgezeichnet

Teilen

Am 20. September 2023 zeichnete der Präsident der Deutschen Naturparke (VDN) Friedel Heuwinkel den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erneut für seine hervorragende Arbeit im Rahmen der „Qualitätsoffensive Naturparke“ aus. Als besondere Stärken konnte dieser dabei die Vernetzung und das Standing in der Region, die Projektvielfalt und den Service für Mitglieder in die Waagschale legen. Die Urkunde erhielt der Geo-Naturpark auf der VDN-Jahrestagung, die in diesem Jahr im Naturpark Hohe Mark stattfand. Mit 420 von 500 Punkten erreichte der Geo-Naturpark eine neue Bestmarke und überschritt erstmals die magische Grenze von 400.

Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße und Vorsitzender des Geo-Naturparks sowie Dr. Jutta Weber, Geschäftsführerin des Geo-Naturparks, zeigten sich überaus zufrieden über das hervorragende Ergebnis: „Wir freuen uns sehr, dass wir bei der alle fünf Jahre stattfindenden Überprüfung so ein großartiges Ergebnis erzielen konnten. Hier kommt uns bei der vorhandenen Projektvielfalt sowie der Vernetzung und dem Standing in der Region natürlich auch zugute, dass wir neben dem Siegel Qualitätsnaturpark durch unsere langjährige Auszeichnung als UNESCO Global Geopark besonders breit aufgestellt sind. Das Ergebnis ist für uns Verpflichtung und Ansporn zugleich, auch in Zukunft in unserer Region mit vielfältigen Maßnahmen zu Schutz, Artenvielfalt, Erholung und Bildung zu einer nachhaltigen Entwicklung in unserer Region beizutragen“, so Engelhardt.

Um das Prädikat zu erhalten, musste der Geo-Naturpark mehr als 100 Fragen zu seiner Arbeit beantworten. Im Anschluss bereiste und beriet Qualitäts-Scout Hilke Feddersen, Geschäftsführerin des Naturparks Lüneburger Heide, am 10. und 11. Mai dieses Jahres den Geo-Naturpark. Die Tour führte durch alle Teilbereiche des Großschutzgebietes und Feddersen konnte sich ein Bild von den vielfältigen Projekten zum Artenschutz, zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, zur Erholungs- und Wanderinfrastruktur, zur Stärkung regionaler Produkte und vielem mehr machen. „Mit dem VDN-Programm „Qualitätsoffensive Naturparke“ konnten wir unsere Arbeit seit dem Jahr 2008 nun schon zum vierten Mal durch speziell geschulte Qualitäts-Scouts auch von außen evaluieren lassen und im Austausch wertvolle Impulse für unsere Arbeit vor Ort gewinnen“, so Weber.

Um die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ zu erhalten, muss ein Naturpark 300 von 500 möglichen Punkten erreichen. Die Auszeichnung ist für fünf Jahre gültig. Danach müssen sich die Naturparke erneut in dem Evaluationsverfahren qualifizieren. Neben dem Geo-Naturpark wurden am 10. September noch 14 weitere Naturparke ausgezeichnet.

„Ziel der Qualitätsoffensive ist es, den Naturparken ein messbares Instrument zur Selbsteinschätzung und zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität ihrer Arbeit und ihrer Angebote in den vier Handlungsfeldern Naturschutz, nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Regionalentwicklung zur Verfügung zu stellen“, erklärt VDN-Präsident Friedel Heuwinkel.

Über Nationale Naturlandschaften

Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald ist als VDN-Mitglied Teil der Nationalen Naturlandschaften (NNL). In diesem Bündnis bewahren die deutschen Nationalparke, Naturparke, Biosphärenreservate und Wildnisgebiete gemeinsam mit den Menschen auf rund einem Drittel der Fläche Deutschlands faszinierende Natur, vermitteln Freude beim Erleben der Natur und gestalten die Zukunft mit Zuversicht nachhaltig. www.nationale-naturlandschaften.de

Über den VDN e. V.

Der VDN e. V. ist seit 1963 der Dachverband der Naturparke in Deutschland und hat aktuell 104 Mitglieder. Der Verband unterstützt seine Mitglieder dabei, sich zu Vorbildlandschaften zu entwickeln, fördert den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den Naturparken in Deutschland und Europa und betreibt Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit für seine Mitglieder.

Quelle: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.