Mühltal: Radfahrer bei Zusammenstoß mit PKW lebensbedrohlich verletzt

Am Samstag (23.09.23) gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der Zufahrtsstraße von der B426 zur Burg Frankenstein ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Radfahrer aus Darmstadt stieß auf der kurvigen und abschüssigen Straße frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 47-jährigen Frau aus Wiesbaden zusammen. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Straße war für mehr als zwei Stunden gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154-63300 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen