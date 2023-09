Geschlagen und bestohlen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Nachdem ein 41 Jahre alter Mann auf seinem Nachhauseweg von noch unbekannten Tätern angegriffen, geschlagen und bestohlen wurde, hat die Kripo in Darmstadt die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen näherten sich drei oder vier Kriminelle dem Darmstädter am Donnerstagabend (21.09.23) gegen 21 Uhr von hinten, als er in Höhe der Modau und im Bereich eines Feldwegs, parallel zur B3/ Karlsruher Straße, eine Brücke überquerte. Bisherigen Ermittlungen zufolge schlugen sie unvermittelt auf ihn ein und entwendeten seine Uhr, Geld und Kopfhörer. Danach traten sie die Flucht in unbekannte Richtung an. Zu ihrer Beschreibung liegen den Beamten bislang keine Informationen vor. Für den Fortgang der Ermittlungen bitten die Ermittler um Hinweise von Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachten konnten oder anderweitige sachdienliche Angaben machen können (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen