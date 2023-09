Bensheim: Wohnungsbrand in Mehrfamilienwohnhaus – Tote Person außerhalb des Gebäudes aufgefunden

Teilen

Am Sonntagmorgen (24.09.23) wurde um 02.11 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Straße „Im Entich“ in Bensheim gemeldet.

Während der Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen wurde eine tödlich verletzte Person auf einem Vordach des Gebäudekomplexes aufgefunden. Diese Person dürfte aus einer bisher noch nicht bekannten Wohnung des Mehrfamilienwohnhauses gesprungen oder gefallen sein, Ermittlungen diesbezüglich hat der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen vor Ort aufgenommen. Ein weiterer Bewohner wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Für die Versorgung und Betreuung der Bewohner des Brandobjektes wurde in dem DRK- Zentrum in der Rheinstraße 6 eine Betreuungsstelle eingerichtet. Derzeit befinden sich dort 25 von 65 in dem Wohnhaus gemeldeten Personen, darunter auch mehrere Kinder.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen