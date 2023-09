Verkehrsunfall mit schwer verletztem Zweiradfahrer in Alsbach-Sandwiese

Teilen

Am Freitag (15.09.2023), gegen 15:45 Uhr, kam es im Bereich Alsbach-Sandwiese zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 40 jährige Pkw-Fahrer aus Alsbach die L 3112 aus östlicher in westliche Richtung. Der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades bog von Norden kommend auf die L 3112 ein und übersah dabei den von links kommenden Pkw des Alsbachers. Der Fahrer des Cross-Bikes wurde schwer verletzt und umgehend nach Erstversorgung durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die L 3112 war zwischen Alsbach und Hähnlein für die gesamte Unfallaufnahme, für die auch nach staatsanwaltschaftlicher Entscheidung ein Gutachter herangezogen wurde, gesperrt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 8000 EUR geschätzt. Weitere Ermittlungen laufen.

Zeugen, die bei der polizeilichen Unfallaufnahme nicht erfasst wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter 06157-9509-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen