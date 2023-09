Rüsselsheim: Sprung in den Main bei der Flucht vor der Polizei

Teilen

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Donnerstag (14.09.23) auf der Flucht vor der Polizei in den Main gesprungen. Er hatte mutmaßlich berauscht am Steuer seines Fahrzeuges gesessen. Gegen 12.30 Uhr war sein Wagen einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten das Auto anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Nach kurzer Flucht stoppte der Fahrer und flüchtete zu Fuß in Richtung des Mainvorlandes. Die Polizisten konnten den Fliehenden am Main einholen und stellen. Der 23-Jährige sprang darauf in das Wasser und wollte so einer Kontrolle entgehen. Den Fluchtversuch brach der Mann aus Frankfurt aber schnell ab und wurde vorläufig festgenommen. Die Polizeistreife stellte den mutmaßlichen Grund für sein Verhalten schnell fest, ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der Tatverdächtige jetzt strafrechtlich verantworten.