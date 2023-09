Odenwälder Kartoffelwochen locken Feinschmecker: Kulinarische Köstlichkeiten rund um die „tolle Knolle“

Teilen

Die Odenwälder Kartoffelwochen, die vom 16. September bis zum 03. Oktober 2023 stattfinden, erleben in diesem Jahr ihre 33. Auflage. Veranstalter ist die Odenwald Tourismus GmbH in Kooperation mit dem Deutschen Hotel- und Gastronomieverband (DEHOGA) Hessen, Region Südhessen.

Was die kreativen Köpfe Horst Schnur, damaliger Odenwälder Landrat, und der im Dezember des vergangenen Jahres viel zu früh verstorbene Armin Treusch, ehemals Vorsitzender des Kreisverbandes Odenwaldkreis DEHOGA Hessen, vor mehr als 30 Jahren aus der Taufe hoben, hat auch die schwierige Zeit der Coronapandemie nahezu schadlos überstanden.

So gibt es zu den 33. Odenwälder Kartoffelwochen nicht nur neue Kartoffeln, sondern auch neue Mitmacher, Ideen und Kreationen. Odenwaldweit beteiligen sich in diesem Jahr 25 Gastronomiebetriebe aus vier Landkreisen an diesem kulinarischen Highlight.

Die Auswahl umfasst ein breites Spektrum unterschiedlicher Gerichte, von raffinierten Kreationen bis hin zu traditionellen Gerichten aus Omas Küche. Sie reicht von deftigen, traditionellen Odenwälder Gerichten wie „Himmel und Erd`“ bis hin zu raffinierten Köstlichkeiten. Zu erkennen sind die teilnehmenden Gastronomiebetriebe an ihren farbenfrohen Fahnen.

Zu den jeweils drei Gerichten, um die die Speisekarten der teilnehmenden Betriebe während der Kartoffelwochen erweitert werden, finden kulinarische Rahmenveranstaltungen statt, die vom „Kartoffelpfannkuchen bis zum Platze“ über Genussabend mit Kartoffelkreationen bis hin zum „Tischlein deck dich“-Büffet gehen.

Im Odenwald-Gasthaus „Zum Grünen Baum“ in Michelstadt gibt es während der Kartoffelwochen den „Bäumchenshop“ mit Kartoffelbrot im Tontopf, Kartoffelbrand und anderen Überraschungen. Es lohnt sich vorbeizuschauen.

Flankiert werden die Odenwälder Kartoffelwochen von Bauernmärkten, wie dem Bauernmarkt in Groß-Umstadt, gefolgt vom Kartoffelmarkt in Höchst und weiteren Aktionen. Den Abschluss des kulinarischen Herbstes im Odenwald bildet der Odenwälder Bauernmarkt ab 13. Oktober 2023 in Erbach.

Eine Auswahl der exklusiv kreierten Kartoffelgerichte sowie Direktvermarkter mit Kartoffelverkauf, herbstliche Märkte und Feste, kulinarische Veranstaltungen, verschiedene Rezepte, Informationen über Kartoffelsorten und Geschichten können Freunde der Kartoffelwochen auf der Website www.kartoffelwochen.de erkunden.

Einen guten Überblick über die Odenwälder Kartoffelwochen bietet auch der Kartoffelwochenfaltplan, der eine Übersichtskarte mit den teilnehmenden Betrieben enthält. Er kann bequem und kostenlos über das Internet bestellt werden (info@bergstrasse-odenwald.de). Neben den teilnehmenden Gaststätten und Restaurants informiert der beliebte Faltplan über Begleitveranstaltungen, herbstliche Märkte und Kartoffelverkaufsstellen.

Quelle: DEHOGA Hessen