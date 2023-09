Vandalismus in Kleingartenanlage – Polizei ermittelt

Teilen

Am frühen Dienstagmorgen (05.09.23) haben in Darmstadt noch unbekannte Vandalen offenbar ihr Unwesen in einer Gartenkolonie im „Wöhlerweg“ getrieben und mindestens 5 Gartenhütten beschädigt. Sie zerstörten die jeweiligen Holztüren der Hütten und eine Gartenhütte brannte vollständig ab. Die Tatzeit wird nach ersten Erkenntnissen zwischen Mitternacht und 5 Uhr eingegrenzt. Ob es die Täter auf Wertgegenstände abgesehen hatten ist bislang unklar. Das Kommissariat 43 und das Kommissariat 10 haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen