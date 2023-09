Viernheim: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchter räuberischer Erpressung – Wichtige Zeugen gesucht

Teilen

Bereits am Freitag (01.09.23) hat sich in einem Viernheimer Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße eine versuchte räuberische Erpressung zugetragen, bei der die Kriminalpolizei ermittelt und wichtige Zeugen sucht.

Ersten Ermittlungen zufolge haben sich zwei 12-Jährige vor einem Geschäft im Einkaufszentrum aufgehalten, als sie gegen 18.20 Uhr von mehreren Jugendlichen angesprochen wurden. Ein bislang unbekannter Junge aus der Gruppe, der eine weiße Weste trug und zwischen 12 und 13 Jahre alt gewesen sein soll, soll den 12-Jährigen aufgefordert haben, sein Geld herauszugeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der Unbekannte damit gedroht haben, eine Waffe dabei zu haben. Zu der Herausgabe des Geldes kam es nicht. Auch verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die junge Gruppe entfernte sich daraufhin. Die beiden 12-Jährigen begaben sich zu einem späteren Zeitpunkt an eine Straßenbahnhaltestelle, wo sie erneut von einer Gruppe angesprochen wurden, die ebenfalls Geld forderten. Ob es sich um die gleichen Jugendlichen handelt, muss noch ermittelt werden.

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht das Kommissariat 35 in Heppenheim nach wichtigen Zeugen, insbesondere einem Pärchen und einer circa 30-jährigen Frau, die nach derzeitigem Kenntnisstand Zeugen der Tat waren.

Diese und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen