26ste Auflage der Watzemussiggnacht

Im November 1996 organisierte Matthias „Mecki“ Mekschrat die erste Musiknacht im Darmstädter Martinsviertel, die nach der Erstauflage des Bessunger Frühlingserwachens Ende April 1997 im November 1997 die zweite Auflage erlebte. 1998 übernahm Michael „Chappi“ Schardt die Organisation des Musikevents und im Jahr 2000 wanderte sie von kalten November auf das zweite Septemberwochende und ist seitdem fester Bestandteil der Martinskerb, die mit der Waztemussiggnacht auch zur großflächigsten Kirchweih in Darmstadt aufgestiegen. Denn nirgendwo anders feiert wirklich der ganze Kiez Kirchweih. In den Jahren 2020 und 2021 konnten die Wirte leider wegen der Corona-Beschränkungen keine Bands in ihre Gaststätten einladen, um bei der traditionellen Watzemussiggnacht die Gäste zu begeistern.

Doch nun sind bei der 26. Auflage der begeisternden Livemusiknacht am Samstag (09.09.23) wieder 25 Lokale und Plätze am Start und weit über 100 Musiker (und einige DJs) locken zum Lauschen und Tanzen. Wieder einmal präsentiert sich das Martinsviertel als Feierweltmeister und lädt im Rahmen der Kerb in nahezu alle Kneipen und Gaststätten des Viertels. Hier treffen sich nicht nur die Watzeverdler, die mal wieder „aus dem Häuschen“ sind, sondern auch viele Gäste aus den umliegenden und weiter entfernten Stadtteilen und Gemeinden. Herzlich willkommen bei der weitläufigsten Kirchweih in ganz Darmstadt und Umgebung.

Für Jeden ist etwas dabei!

Das musikalische Angebot ist so breit gefächert wie das Alter der Musiker: von Oldies, Rock, Pop und Reggae über Dixieland- und Modern Jazz und Blues bis zu eigenen Songs, neben Latin-, Italo- und Countrymusik auch progressive, alternative und experimentelle elektronische Musik – von Newcomerbands bis zur Stadtlegende ist ein breites Spektrum an Musikern am Werk. Der Eintritt ist überall frei (aber bei weitem nicht umsonst!).

Open Air geht’s los ab 19 Uhr

Unter freiem Himmel stehen die Vorläufer zur langen Musiknacht ab 19 Uhr an insgesamt sieben Schauplätzen in den Startlöchern. Auf dem Kerbeplatz, dem Riegerplatz rocken „Endorphine“. Im Kneipen-(Bermuda-)-Dreieck in der Erbacher Straße 5 im Hof zwischen Low Brow und Red Barn sind Space C. mit “GrungyPunkPopRock” zu erleben, auf dem Lichtenbergplatz läßt das Daedis Shades in Blue mit Blues/Bluesrock/Soul auftreten und im Fohlenhof in der Kranichsteiner Str. Ist die V am Start. Im Garten der Adega Alentejana tritt die Houseband auf und lockt die Tanzbeine.

Ab 21 Uhr dann Indoor

Nach den zahlreichen Open-Air Darbietungen zum Start in den Abend kommt die Musiknacht dann auch langsam Indoor ins Laufen

Quelle: Bezirksverein Martinsviertel e.V. (BVM)