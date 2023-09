Bürstadt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 47

Teilen

Am Samstagabend (02.09.23) kam es um 21.50 Uhr auf der B 47 in Höhe Bürstadt zu einem schweren Verkehrsunfall mit jeweils zwei tödlich und zwei lebensgefährlich verletzten Personen.

Aus bisher nicht bekannter Ursache kam es in Höhe der Bebauung zwischen Gottfried- Keller- Straße und Hermann- Löns- Straße auf der B 47 zu einem Frontalzusammenstoß zweier VW-Multivan, welche jeweils mit zwei Personen besetzt gewesen waren. In einem Fahrzeug wurden der 57-jährige Fahrer und die 48-jährige Beifahrerin tödlich verletzt, in dem zweiten Fahrzeug erlitten der 32-jährige Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin lebensgefährliche Verletzungen, sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Bis auf die 29-jährige Frau waren alle Unfallbeteiligten in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet, bzw. geborgen werden. Alle Unfallbeteiligten kommen aus dem Landkreis Bergstraße. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt und die Unfallfahrzeuge sichergestellt.

An der Unfallstelle waren neben vier Polizeistreifen aus Lampertheim, Heppenheim und Gernsheim die Feuerwehren aus Bürstadt, Bobstadt und Riedrode, drei Notärzte, sieben Rettungswagen, der Leitende Notarzt und Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Brandschutzaufsichtsdienst und die Krisenintervention im Einsatz. Die Vollsperrung der B 47 zwischen Bürstadt-Mitte und Abzweig nach Riedrode wird aufgrund von Reinigungsarbeiten noch geraume Zeit andauern!

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen