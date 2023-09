Teilen

Von Dienstag, 5. September, bis Freitag, 22. September 2023, werden in Darmstadt jeweils zwischen 9 und 15 Uhr in der Straße „Am Kaiserschlag“ zwischen dem „Geschwister-Scholl-Weg“ und der „Klausenburger Straße“ Kanaluntersuchungen durchgeführt. An den jeweiligen Standorten des Untersuchungsfahrzeuges wird eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden durch Umleitungen gewährleistet, die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.