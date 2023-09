Neubau Rheinstraßenbrücke: Vorarbeiten für geänderte Umleitungsführung im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Berliner Allee

Teilen

Mit Beginn der nächsten Ausbaustufe der vorbereitenden Kanalbauarbeiten im Rahmen des Neubaus der Rheinstraßenbrücke ist eine Änderung der Baustelleneinrichtung und der Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Rheinstraße/Berliner Allee erforderlich.

Die Arbeiten zur Herstellung der neuen Verkehrsführung beginnen am Dienstag, 5. September. Hier kommt es vereinzelt zu erheblichen Behinderungen. Die neue Verkehrsführung wird Freitagabend, 8. September, mit Markierungsarbeiten abgeschlossen. Ab Samstag, 9. September 2023, tritt die neue Regelung in Kraft.

Die Neuregelung sieht vor, dass ab dem 9. September 2023 von der Berliner Allee in Fahrtrichtung Nord (Richtung Hauptbahnhof) nur noch ein Rechtsabbiegen auf die Rheinstraße möglich ist. Die Fahrtrichtung Geradeaus in die Goebelstraße und das Linksabbiegen auf die Rheinstraße stadtauswärts (Richtung Autobahn) ist nicht mehr möglich. Die Autobahn kann dann von Süden kommend nur durch den Einbahnstraßenring über die Stirnwegbrücke und die Straße „Am Kavalleriesand“ erreicht werden. Über diesen Weg kann auch der Hauptbahnhof am Europaplatz angefahren werden.

Die Fahrtrichtung Goebelstraße geradeaus in die Berliner Allee ist ab dem 9. September wieder offen. Ein direktes Linksabbiegen in Richtung Innenstadt ist hier nicht gestattet. Fahrzeuge, die aus der Goebelstraße kommend in die Innenstadt möchten, müssen hier zunächst in die Berliner Alle einfahren und dann die Möglichkeit des „U-turns“ nutzen, um in der Gegenrichtung der Berliner Allee den Weg in die Innenstadt fortzusetzen. Stadtauswärts besteht weiterhin die Möglichkeit, über die Rheinstraße in Fahrtrichtung Westen die Rheinstraßenbrücke zu nutzen.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt empfiehlt allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die von Süden kommen und in Richtung Autobahn fahren wollen, ab dem 9. September nicht mehr über die Kreuzung Rheinstraße/Berliner Allee zu fahren, sondern vom Haardtring kommend über die Stirnwegbrücke und die Straße „Am Kavalleriesand“ stadtauswärts zu fahren.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt