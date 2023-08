Zu Fuß oder mit dem Velo: Freizeitkarte für Stadt und Landkreis ist in der 13. Auflage erschienen

Teilen

Die regionale Freizeitkarte ist jetzt in der 13. Auflage erschienen. Darauf hat Dezernent Paul Georg Wandrey, zuständig auch für das Vermessungsamt, aufmerksam gemacht. Die Freizeitkarte wird in regelmäßigen Abständen von der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg herausgegeben.

„Die neue Freizeitkarte ist eine ideale Grundlage für Ausflüge im Stadtgebiet sowie dem Umland, an die Bergstraße und in den Odenwald“, so Stadtrat Wandrey. „Mit dieser Karte lassen sich Rad- und Wandertouren je nach Lust und Leistungsvermögen planen und zusammenstellen.“

Nahezu alle der aufgezeigten und beschilderten Strecken sind gut befahrbar. Auch die fertiggestellten Streckenabschnitte der Radschnellroute nach Frankfurt sind bereits in die Karte aufgenommen worden. Ebenso aktualisiert sind Wanderwege des Odenwaldklubs und die Parkplätze mit Hinweistafeln der Rundwanderwege des Vereins Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Auch die vom gleichen Verein markierten Mountainbikestrecken sind mit Streckenlänge und Höhenmeterangaben wieder dargestellt.

Zudem wurden die in den letzten Auflagen schon aufgeführten Forstrettungspunkte der südhessischen Forstämter aktualisiert. Im Notfall erleichtern sie Rettungsfahrzeugen das Auffinden von Verletzten. Dasselbe gilt für Freizeiteinrichtungen und andere Ausflugsziele.

Erhältlich ist die Freizeitkarte für 5 Euro in Buchhandlungen, beim ADAC, im Foyer des Bürgerberatungs- und Informationszentrums, Luisenplatz 5a, und im Darmstadt-Shop am Luisencenter. Außerdem kann die Karte postalisch bestellt werden beim Vermessungsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Mina-Rees-Straße 10, 64295 Darmstadt, E-Mail: vermessungsamt@darmstadt.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt