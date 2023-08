B460 / Mossautal: Kontrolle verloren – Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Teilen

Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Bergstraße und seine beiden Beifahrerinnen befuhren am Sonntag (06.08.23) gegen 3 Uhr mit ihrem Kleinwagen die B460 vom Marbach-Stausee kommend in Fahrtrichtung Erbach. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur B45, verlor der Fahrzeugführer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend mehrfach und blieb schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Die Fahrzeuginsassen konnten das schwerbeschädigte Fahrzeug noch selbstständig verlassen, wurden bei dem Unfall aber leichtverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Polizisten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum des Fahrzeugführers wahrgenommen werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wird sich dieser in einem Strafverfahren verantworten müssen. Neben dem PKW wurde bei dem Unfall ein Zaun des angrenzenden Industriegebietes, ein Verkehrszeichen und ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000EUR beziffert. Die Fahrbahn mussten zur Bergung des Fahrzeugs mehrere Minuten gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Erbach im Einsatz.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen