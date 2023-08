Cuxhaven / Hemmoor: Tragischer Unglücksfall beim Tauchgang im Kreidesee – Taucherin aus Landkreis Darmstadt-Dieburg stirbt

Teilen

Am Samstag (05.08.2023) begaben sich 5 Taucher*innen (inkl. 2 Tauchlehrern) zu einer Tieftauchübung in den Kreidesee in Hemmoor. Etwa in einer Tiefe von ca. 35 Metern kam es plötzlich zu Komplikationen bei einer 30-jährigen Taucherin aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. In Begleitung eines ausgebildeten Tauchlehrers erfolgte ein kontrollierter Aufstieg bis auf 10 Meter Tiefe. Da sich der Zustand der Taucherin auch dort nicht verbesserte erfolgte im weiteren Verlauf ein Notaufstieg. An Land konnten keinerlei Vitalfunktionen bei der jungen Taucherin festgestellt werden. Unmittelbar eingeleitete Reanimationsmaßnahmen – auch durch die Hinzuziehung von Rettungskräften – verliefen erfolglos. Die Taucherin verstarb noch am Kreidesee.

Wie es zu diesem tragischen Unglück kommen konnte ist Bestandteil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Insgesamt waren 3 Rettungswagen, 2 Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven