Dieburg / B26: Unfall zwischen zwei Fahrzeugen ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Teilen

Ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen (03.08.23) gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Bundesstraße 45 auf Höhe der Anschlussstelle Dieburg-West zugetragen hat, rief Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 29 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Audis mit seiner 24 Jahre alten Beifahrerin auf der Bundesstraße 26 in Richtung Dieburg unterwegs. Gleichzeitig befand sich ein 18 Jahre alter Wagenlenker mit seinem schwarzen Fiat auf der Auffahrt „Dieburg-West“, der im Anschluss auf den dortigen Beschleunigungsstreifen fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge geriet der 18-jährige Fahrer mit seinem Wagen im dortigen Kurvenbereich ins Schleudern, woraufhin er auf der linken Fahrspur der Bundesstraße 26 mit dem schwarzen Audi zusammenstieß. Alle drei Personen wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt wurden. Während der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn für circa zwei Stunden gesperrt werden.

Was genau die Unfallursache war und wieso der 18 Jahre alte Fahrer ins Schleudern geriet, muss noch geprüft werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen