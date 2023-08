Landkreis Darmstadt-Dieburg: „Drei-Länder-Rad-Event durch den Odenwald mit Station in Otzberg“

Teilen

Zum 22. Mal findet das Drei-Länder-Event in diesem Jahr statt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten abwechslungsreiche Radtage, ein buntes Rahmenprogramm und ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Die bewaldeten Berge des Odenwaldes, romantische Flusslandschaften und malerische Orte mit gemütlichem Fachwerk bilden die Kulisse für die beliebte Radtour. Rund 100 Dauerradler haben sich bereits für alle drei Tage angemeldet. Für Kurzentschlossene bietet sich eine Tagesteilnahme bei der Tour an.

Erste Etappe: Von Mossautal nach Obernburg, ca. 85 km

Start und Ziel der Rundtour ist in diesem Jahr der Brauereigasthof Schmucker im hessischen Mossautal. Die erste Etappe führt auf 85 Kilometer ins bayerische Obernburg. Die Pausenstationen sind beim Felsenmeer in Lautertal und im Hofgut Habitzheim in Otzberg. Während der Pausen gibt es die Möglichkeit einer Führung am Felsenmeer mit einem Geopark-Ranger und auch das Hofgut Habitzheim kann bei einem Rundgang mit dem Besitzer erkundet werden. Am Etappenziel in Obernburg bietet die Polizeiinspektion Obernburg interessierten Teilnehmer ein rund einstündiges E-Bike-Training an mit Tipps zum Umgang mit dem E-Bike, dem Akku und zur Fahrtechnik.

Zweite Etappe: Von Obernburg nach Buchen, ca. 86 km mit Halt am Hofgut Habitzheim

Am 4. August startet die Tour morgens auf dem Festplatz/Mainanlage in Obernburg. Rund 86 Kilometer gilt es an diesem Tag zu bewältigen bis das Etappenziel Buchen erreicht ist. Bei der Mittagspause beim Golfclub Miltenberg-Erftal gibt es die Möglichkeit, selbst ein paar Bälle zu schlagen. Nachmittags gibt es eine Pause im Walldürner Biotop Schmittshöhe inklusive Führung durch den Biotopschutzbund. Zur Belohnung für die sportliche Tour gibt es eine tolle Abendveranstaltung auf dem Buchener Wimpinaplatz.

Dritte Etappe: Von Buchen nach Mossautal, ca. 72 km

Am dritten Tag stehen 72 Kilometer auf dem Programm bis das Ziel Mossautal erreicht wird. Geradelt wird ab dem Wimpinaplatz über den Golfclub in Mudau, wo die erste Pause stattfindet. Über die Hügel des Odenwaldes geht es bis nach Hetzbach zur Mittagsrast. Das finale Teilstück führt vorbei am Marbach Stausee und durch Hüttental nach Mossautal. Wer nach der Tour noch Lust hat, kann sich einer Brauereiführung bei Schmucker anschließen, bevor alle die Tour gemeinsam ausklingen lassen. In den Etappenorten Obernburg, Buchen und Mossautal gibt es jeden Abend ein schönes Abendprogramm mit Musik und Tanz.

Tagesgässte herzlich willkommen

Tagesteilnehmer sind bei der Tour herzlich willkommen. Die Anmeldung zur Tagesteilnahme ist jeden Tag möglich, ab 7:30 Uhr, der Start erfolgt um 8:30 Uhr. Am 3. August 2023 wird beim Brauereigasthof Schmucker gestartet. In Obernburg ist der Start am Festplatz/Mainanlage und in Buchen geht es morgens am Wimpinaplatz los. Die Teilnahmegebühr für Tagesteilnehmer beträgt 25 Euro. Ein Rücktransfer von Radfahrer und Rad zum Ausgangspunkt ist für die Tagesteilnehmer an jedem Abend organisiert und in der Teilnahmegebühr ebenso enthalten, wie die Teilnahme an der Abendveranstaltung und den Führungen. Die Tour ist geeignet für Trekkingräder und Mountainbikes, nicht für Rennräder. Eine gute Kondition ist erforderlich.

Begleitet wird die Tour durch die Tourismusverbände, die Polizei der drei Bundesländer, das Bayerische Rote Kreuz, einem Reparaturservice der Firma Zweiradkreis in Walldürn und von ehrenamtlichen Tourleitern. Nähere Infos zur Tour, den Abfahrtszeiten und den Parkmöglichkeiten sind bei der Touristikgemeinschaft Odenwald (www.tg-odenwald.de/3laenderradevent, Tel.: 06261/84-1390) erhältlich.

Quelle: Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.