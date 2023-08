Sanierung der Hirtengrundhalle in Eberstadt verzögert sich

Teilen

Bei der Sanierungsmaßnahme der Eberstädter Hirtengrundhalle kommt es leider zu unvorhersehbaren Verzögerungen, teilt die Darmstädter Sportstätten GmbH mit. Der Grund dafür sind die abschließenden Arbeiten an den Prallwänden der Sporthalle. In die Prallwände sind Tore und Türen einzubauen, bei denen es zu erheblich verlängerten Lieferfristen kommt. In diesem Bereich ist die Stadt von der bekannten Lieferkettenproblematik stark betroffen. Die Darmstädter Sportstätten GmbH hat geprüft, ob es hier alternative Lösungsmöglichkeiten gibt. Die Tore und Türen müssen aber aus brandschutztechnischen Gründen für eine sichere Nutzung der Halle vollständig montiert sein. Letzten Endes geht die sichere Inbetriebnahme und Nutzung der Sportstätte durch die Sportlerinnen und Sportler vor.

Die Darmstädter Sportstätten GmbH setzt weiterhin alles daran, die noch offenen Arbeiten schnellstmöglich umzusetzen. Während der Zwischenzeit steht den Sportvereinen die Luise-Büchner-Schule als alternative Ausweichmöglichkeit zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt