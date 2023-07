Mörfelden-Walldorf: Reizgas in Jugendzentrum versprüht – Neun Verletzte

Teilen

Am Sonntag (16.07.23) kam es in Mörfelden-Walldorf in einem Jugendzentrum in der Okrifteler Straße zu einem Vorfall, bei dem neun Personen durch zuvor versprühtes Reizgas verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen richtet sich der Tatverdacht möglicherweise gegen ein 12-jähriges Kind. Dieses soll nach Zeugenaussagen gegen etwa 17.15 Uhr im Bereich der Toiletten bislang unbekanntes Reizgas versprüht haben. Das Gas breitete sich innerhalb kürzester Zeit soweit aus, dass es auch in einen angrenzenden Aufenthaltsraum übergriff. Durch das Einatmen des Gefahrenstoffes klagten insgesamt neun Personen, darunter sechs Kinder sowie drei Erwachsene, über Atembeschwerden. Eine ärztliche Behandlung war hierbei jedoch nicht von Nöten, weshalb die Kinder im Anschluss an die Eltern übergeben wurden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen