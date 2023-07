„Aktion Schulranzen“: Kirche & Co. ruft zu Spenden von Taschen und Geld für bedürftige Kinder auf

Teilen

Der ökumenische Kirchenladen Kirche & Co. ruft zur Sammlung von gut erhaltenen Schulranzen sowie zu Geldspenden für den Kauf von Schulsachen auf. Mit dieser Aktion möchte Kirche & Co. Familien unterstützen, die die finanziellen Aufwendungen, die mit dem Schulbeginn zusammenhängen, nur schwer tragen können. Deshalb nimmt der ökumenische Kirchenladen vom 17. Juli bis zum 4. August 2023, montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr, dienstags bis 17 Uhr, an der Stadtkirche 1 in Darmstadt gern gut erhaltene Schulranzen und Geldspenden entgegen.

Die Verteilung der Schulranzen findet ab dem 21. August 2023 statt und geschieht in Zusammenarbeit mit Diakonie, Caritas, Kindertagesstätten und Kirchengemeinden. Auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien sollen bedacht werden. Erstklässler*innen bekommen dank der finanziellen Unterstützung durch die Stiftung Liridadi und der Geldspenden zusätzlich eine Basis-Ausstattung an Schulmaterialien. „Die ‚Aktion Schulranzen‘ ist ein Zeichen der Solidarität und ein Beitrag zum schonenden Umgang mit den Ressourcen“, sagt die hauptamtliche evangelische Mitarbeiterin des Kirchenladens, Maren Dettmers. Der Kirchenladen freue sich auf viele Spenden und dankt allen, die diese Aktion unterstützen.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt