Welcher Frieden? Wessen Krieg?

Der Marburger Friedensforscher Johannes M. Becker spricht auf Einladung des NachDenkSeiten-Gesprächskreis Darmstadt am Mittwoch, den 19. Juli 2023, um 19.00 Uhr, in der „Teestube“ der Bessunger Knabenschule, Ludwighöhstr. 42, zu Möglichkeiten von Konfliktbewältigung – auch am Beispiel Ukraine. Hierzu werden u.a. Fragen des Völkerrechts angesprochen und was eine mögliche nukleare Auseinandersetzung für uns bedeutet. Dabei steht weniger sein Vortrag im Mittelpunkt des Abends als vielmehr die anschließend gewünschte Debatte mit den Teilnehmern.