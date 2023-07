Beat, Rock and Soul: The Voice Of SixtyFive in der Goldenen Krone

Teilen

Die Dieburger Band „The Voice Of SixtyFive“ mit dem Griesheimer Sänger Reiner Z gastiert am Freitag, dem 21. Juli 2023 wieder in der Darmstädter Goldenen Krone. Das Konzert beginnt um 22.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die fünf Oldies, längst nicht mehr SixtyFive Jahre alt, sind ausschließlich erfahrene Beat- und Rockmusiker, die seit Jahrzehnten Spaß an ihrer fetzigen Musik haben. Das abwechslungsreiche Coverprogramm der Band umfasst derzeit um die SixtyFive Titel von mehr als vierzig ganz unterschiedlichen Bands der Beat- und Rockgeneration. Hits von den Rolling Stones, Animals, CCR, Spencer Davis Group, Chuck Berry, Procol Harum, Moody Blues, Bee Gees und von vielen andern bilden einen bunten Strauß bekannter Ohrwürmer. Daneben gibt es auch klassischen Rock, Pop, Blues und Soul.

Alle Titel werden komplett live gespielt, so wie in den Beatkellern und auf den Bühnen der sechziger und siebziger Jahre. „Manchmal fühle ich mich wie ein Stimmenimitator“, erklärt Sänger Reiner Z, der die Band mit SixtyFive Jahren gegründet hat, und den Stil der jeweiligen Gesangsinterpreten adaptiert. „Trotzdem haben wir unserer Musik einen eigenen wiedererkennbaren Charakter gegeben.“