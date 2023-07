Mörfelden-Walldorf: Exhibitionist im Wald – Polizei ermittelt

Teilen

Am Freitagabend (07.07.23), gegen 20.20 Uhr, hat ein noch unbekannter Mann im Wald im Bereich des Anglerteichs in der Dürrbruchschneise in Mörfelden-Walldorf eine 60-jährige Joggerin belästigt und sein Genital entblößt. Die Frau informierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat mit einem tarngrünen Fahrrad der Marke Cube mit orangefarbenem Schriftzug. Er ist 35 bis 40 Jahre alt, schlank und hat lockige, schwarzglänzende lange Haare. Der Mann trug rosafarbene Shorts.

Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen