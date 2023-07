Riedstadt-Goddelau: Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete – 27-Jähriger in Klinik

Teilen

Aus offenbar nichtigem Anlass gerieten am Sonntagabend (09.07.23), gegen 20.00 Uhr, zwei 27 und 28 Jahre alte Männer in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete „Im Entenbad“ in Riedstadt-Goddelau aneinander. Im Zuge des Streits soll der 28 Jahre alte Bewohner nach derzeitigem Ermittlungsstand seinen jüngeren Kontrahenten angegriffen haben. Der 27-Jährige erlitt hierbei Verletzungen im Kopfbereich und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der 28-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung Blessuren leichterer Art zu.

Die Polizeistation Groß-Gerau hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem genauen Hergang des Geschehens aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen