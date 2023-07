Lampertheim: Auto brennt – Kripo ermittelt

Teilen

An einem in der Ostendstraße in Lampertheim geparkten Mini Cooper schlugen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (09.07.23), gegen 2.00 Uhr, eine Scheibe ein und entzündeten anschließend den Fahrzeuginnenraum. An dem Auto entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 10.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass zudem an einem davor geparkten Fahrzeug ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen wurde. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen